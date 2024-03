Corriere dello Sport-Stadio: Massa un disastro...ma per il rigore dato alla Fiorentina e per la rete del 2-1

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Qui si regala”. E poi: “Un rigore sbagliato e un gol preso al 95’ Viola rimontata: 2-2”.

Pagina 8

Ampio spazio per: “Roma di ferro, viola gelata”. Sommario: “Italiano avanti con Ranieri, De Rossi reagisce nella ripresa (rete di Aouar). Poi succede di tutto: Mandragora ritrova il vantaggio, Biraghi sbaglia un rigore, Llorente pareggia all’ultimo respiro”.

Pagina 9

Viene analizzata la partita dell’arbitro: “Massa disastro sbaglia sul 2-1 e sul rigore dato”. Si legge in merito: “Il gol del 2-1 è viziato da un fallo di Belotti su Llorente, certificato poi dal rigore dato per una pizzicata di maglia sullo stesso “Gallo”. Se il secondo era fallo (e non lo era), il primo era sesquipe-dale”. Di spalla il commento: “La partita dei rimpianti”.

Pagina 10

Qui ci sono le dichiarazioni: “Fiorentina amara “Punti buttati”. E anche: “Italiano: “Rigori sbagliati? In allenamento, non c’è bisogno di dirlo, siamo infallibili”.