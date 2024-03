Polverosi: "La Fiorentina è la regina delle discontinue, un giorno ti incanta, il giorno dopo ti tradisce"

Una gara che lascia l'amaro in bocca a tutti. La Fiorentina gioca sicuramente meglio della Roma, ma il gol subito al 95' impedisce ai viola di portare a casa una vittoria strameritata.

“La regina delle discontinue”

Sul match di ieri scrive il giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio: “La Fiorentina usa la testa solo per segnare, e lo fa bene, lo fa spesso, dodici volte in campionato, quanto nessun’altra in Serie A. Se la usasse anche per ragionare sarebbe una grande squadra. Invece è la regina delle discontinue, un giorno ti incanta, il giorno dopo ti tradisce”.

“Se ieri ha solo pareggiato, le colpe sono soltanto sue”

E poi: “Se qualcuno ricorda i primi 45’ di Budapest, contro un avversario di una evidente modestia tecnica, e lo paragona ai primi 45’ di ieri sera, contro un avversario che in attacco aveva Dybala e Lukaku, rischia di non capirci niente. Tutto il peggio all’inizio contro il Maccabi, tutto il meglio nello stesso periodo contro la Roma. La Fiorentina è questa, prendere o lasciare. E se ieri ha solo pareggiato, restando ancora fuori dalla zona-coppe, le colpe sono soltanto sue”.