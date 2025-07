La formazione ufficiale di Fiorentina-Primavera: Dzeko subito titolare, Pioli parte col super tridente. C'è Dodô, in difesa...

Sono state diramate le formazioni ufficiali per la prima amichevole stagionale della Fiorentina, che alle 20 scenderà in campo contro la formazione Primavera di Galloppa.

I titolari

Per la prima sfida stagionale Pioli sceglie De Gea in porta, difesa a tre con Comuzzo, Pablo Marì e Ranieri. Dodô e Gosens esterni di centrocampo, con in mezzo Mandragora e Fagioli.

Tridente

Attacco da scoprire con il tridente messo fin dall'inizio: verosimilmente Gudmundsson agirà dietro a Dzeko e Kean.

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea, Comuzzo, Pablo Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Dzeko, Kean