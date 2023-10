Sulle colonne de La Nazione, si legge un articolo scritto dal giornalista Benedetto Ferrara sull'ultima settimana vissuta dalla Fiorentina, tra la vittoria a Napoli e le novità arrivate dal Viola Park. Questo il suo pensiero: "La settimana perfetta. Una vittoria a Napoli e poi il mega show con l’inaugurazione del Viola Park intitolato a Rocco B. Commisso. Non poteva andare meglio di così. Serata piacevole dal punto di vista meteorologico (pensate se avesse piovuto), una classifica elettrizzante e un risultato sul campo che ha lanciato i cuori oltre l’ostacolo. Se fosse arrivata dopo il 4-0 di San Siro di sicuro l’entusiasmo sarebbe stato leggermente più faticoso, anche se un evento del genere va ben oltre la contingenza, sia chiaro.

(…) Gli applausi al sindaco di Bagno a Ripoli Casini e qualche fischio a quello di Firenze Dario Nardella, purtroppo abbastanza prevedibile, visto che secondo la semplificazione pop se non ci fosse stato lui di mezzo Firenze avrebbe già avuto uno stadio probabilmente intitolato a Rocco B. Commisso bello, bellissimo. Le cose forse non stanno esattamente così, ma è inutile insistere con certe polemiche, la narrazione simil populista di questi tempi funziona e comunque per lo stadio restiamo appesi ad Euro 2032 e a eventuali fondi per gli impianti.

(…) Coi soldi in giro per ogni grande evento sportivo fanno a gara nazioni in cerca di quattrini per rifare strade, impianti, ponti, piste ciclabili, giardinetti e sottopassi. Quindi pur di non perdere il giro si alleano e il tutto viene spalmato un po’ qua e un po’ là. Per una Fi-Pi-Li decente, viene da pensare, dovremmo candidare Empoli e Montopoli alle Olimpiadi. Pare che nel 2032, grazie ai campionati Europei, troverà anche uno sbocco da qualche parte la pista ciclabile di viale Don Minzoni. Niente è certo, ma chissà. Intanto gira un curioso video con dei cinghiali che si aggirano di notte nel Viola Park. Gli ungulati non hanno rovinato niente. Bene così. E in ogni caso pare che fossero accreditati".