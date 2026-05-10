E' qui la festa?! Joseph B. Commisso celebra la salvezza: "Congratulazioni!"

Si è fatto molto discutere di come l'ambiente viola avrebbe dovuto accogliere la salvezza matematica, una volta raggiunta. Addirittura c'era chi aveva osato citare la parola “festa”. Festa al 94' di Fiorentina-Genoa non c'è stata ma il presidente Joseph B. Commisso ha voluto comunque celebrare il traguardo, con la classica storia su Instagram:

“Congratulazioni per la salvezza!”, evidentemente in New Jersey la percezione della realtà viola è appena appena diversa rispetto a qui.