Ancora decisivo Dzeko: prossimo ai 40 anni, trova una doppietta all'esordio da titolare con lo Schalke

Non si ferma più Edin Dzeko, che lasciando la Fiorentina sembra aver trovato l'ambiente giusto per rifiorire: dopo la rete all'esordio, oggi è arrivata la sua prima chance dal 1' con la maglia dello Schalke 04, e il Cigno di Sarajevo non si è fatto attendere.

Due volte Dzeko

Prossimo ai 40 anni, che compirà tra un mese e poco più, il bosniaco ha sfruttato al meglio i 71 minuti odierni in campo, regalando ai suoi una doppietta che porta il suo conto stagionale (in Germania) a 3 reti in 3 partite. E anche se non è bastato ai suoi, che poi si sono fatti rimontare sul 2-2 dalla Dynamo Dresda, è sintomo di uno Dzeko che ha trovato finalmente casa, dopo cinque turbolenti mesi a Firenze.

L'anatomia delle reti

Il primo è un gol ‘da attaccante’, una zampata su un cross teso che infila il portiere avversario; il secondo, molto bello, arriva da fuori area, con una violenta botta di destro. Il pareggio odierno, arrivato anche grazie a lui, permette allo Schalke di proseguire in cima alla 2. Bundesliga (la Serie B tedesca), sognando la promozione.