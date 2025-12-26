Infantino lascerà la Fiorentina: accordo trovato con un club argentino. I dettagli dell'operazione

L'avventura di Gino Infantino alla Fiorentina è giunta al capolinea. Trovano infatti conferma le voci dei giorni scorsi riguardanti l'interessamento dell'Argentinos Juniors, club al quale il calciatore era stato offerto direttamente dal suo procuratore.

Le formula dell'operazione

Secondo l'emittente argentina Radio La Red, la Fiorentina avrebbe trovato l'intesa con l'Argentinos Juniores per il trasferimento di Infantino con la formula del prestito. Un'operazione che farebbe felici tutti, almeno per qualche mese: la Fiorentina si libererebbe di un ingaggio inutile e il calciatore potrebbe trovare spazio e continuità.