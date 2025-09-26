Corriere dello Sport-Stadio: conti in sospeso
Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina si concentra sulla prossima sfida della Fiorentina, che domenica pomeriggio giocherà l'atteso derby toscano contro il Pisa.
Prima pagina
In copertina il Corriere intitola “Fifa e Arena. Pisa-Fiorentina, quei conti in sospeso” e ancora “Pioli cerca la prima vittoria dopo l'avvio deludente”.
Pagine interne
A Pagina 16 il Corriere dello Sport ricorda il derby del 1986, una delle ultime sfide fra Fiorentina e Pisa: “Quando il Caudillo viola condannò il Pisa alla B”. Nelle pagina seguente il quotidiano torna all'attualità analizzando la possibile formazione di Stefano Pioli: “Qualità al potere. C'è Gud con Fazzini”
