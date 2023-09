Longhi: "Il gioco della Fiorentina non è peggiorato, è che gli attaccanti non sono al livello di Vlahovic"

Un giudizio su Vincenzo Italiano da parte di Bruno Longhi, a Tmw Radio:

"Non sta andando male, ma si è fatto sorprendere dal Frosinone. Bello aver messo Parisi a destra per sopperire all'assenza di Dodò e non ha fatto male. Sono partite che si giocano sul filo del rasoio. L'attacco della Fiorentina? Non sono all'altezza di Vlahovic, di quello che abbiamo visto prima del passaggio alla Juve. E' stato esplosivo, loro non sono riusciti a ripetere certi valori. Il gioco della Fiorentina non è peggiorato, mette palloni in area, ma sono di un livello diverso gli attaccanti di oggi".