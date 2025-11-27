La Fiorentina in estate lo ha "lasciato" alla Roma, adesso Ghilardi è completamente fuori dal progetto di Gasperini. E il mercato...

Quest'estate la Fiorentina aveva deciso di lasciarlo di fatto alla Roma, adesso è completamente fuori dal progetto giallorosso. L'ex difensore viola e dell'Hellas Verona Daniele Ghilardi veste adesso la maglia dei capitolini, che per prenderlo in estate hanno speso due milioni e mezzo per il prestito, otto per il riscatto e poi un altro milione di bonus. Un acquisto importante considerando i vincoli di Financial Fair Play.

La percentuale che spetta alla Fiorentina

Da ricordarsi come alla Fiorentina andrà il 50% dell'incasso della sua cessione, perché il calciatore classe 2003, ex giovanili viola, fu ceduto agli scaligeri per 500mila euro nell'estate 2024, ma il club del presidente Commisso in quell'occasione trattenne il 50% sulla futura rivendita.

Il retroscena

Anche per questo prima ancora di trattare con la Roma, I'Hellas ha proposto I calciatore alla stessa società viola che però ha preferito lasciarlo andare altrove. Adesso Ghilardi è nuovamente sul mercato. Lo scrive tuttomercatoweb.com