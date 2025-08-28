L'Atalanta non si fa impaurire dall'errore di stasera: prevista domani la prima offerta ufficiale per Comuzzo

Non ha spaventato l'errore madornale che ha regalato il primo gol al Polissya: l'Atalanta sembrerebbe fare sul serio per Pietro Comuzzo, e nella giornata di domani presenterà la prima offerta ufficiale alla Fiorentina.

Lo riporta Gianluca Di Marzio: la squadra di Juric ha deciso di puntare sul classe 2005, che ha già rifiutato le avances di Simone Inzaghi all'Al-Hilal, ma che non è detto che rimanga a Firenze. L'Atalanta, infatti, fa sul serio per Comuzzo: sempre secondo Di Marzio, l'affare si può chiudere attorno ai 30 milioni.