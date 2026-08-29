Nel pomeriggio della festa rovinata, segnano sia Colpani che Comuzzo: Udinese e Sassuolo battono Monza e Torino. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Non bastava lo 0-3 al Franchi a rovinare tutto il clima di festa per il Centenario della Fiorentina, sugli altri campi ne sono arrivate altre di beffe: tipo le prime reti stagionali di Comuzzo, nella sconfitta del Torino, o quella di Colpani, contro l'Udinese.

I friulani hanno vinto a Monza per 3-2, con le reti di Piotrowski, Kamara ed Ekkelenkamp, la rete di Colpani era servita per l'1-1 momentaneo mentre nel finale è arrivata quella di Varela.

A Reggio Emilia invece successo dei neroverdi di Aquilani, avanti con Volpato, poi il pari di testa di Comuzzo e nella ripresa il solito gol di Berardi.

Fiorentina-Frosinone 0-3

Monza-Udinese 2-3

Sassuolo-Torino 2-1

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 6, Udinese 4, Inter 3, Roma 3, Cagliari 3, Napoli 3, Lecce 3, Juventus 3, Atalanta 3, Lazio 3, Frosinone 3, Sassuolo 3, Como 1, Torino 0, Venezia 0, Genoa 0, Parma 0, Bologna 0, Fiorentina 0, Monza 0.