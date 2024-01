Il Club America di Brian Rodriguez vince in campionato. L'obiettivo della Fiorentina torna in campo dopo quasi tre mesi... solo nei minuti di recupero

Torna in campo l'obiettivo viola nella vittoria dell'America

Nella notte (ore 2:05 italiane), l'obiettivo di mercato della Fiorentina Brian Rodriguez ha visto il suo Club America vincere contro il Queretaro nella seconda sfida di Clausura del campionato messicano. Partita dominata dai padroni di casa, che la sbloccano solo all'ora di gioco con Richard Sanchez. Chiude i conti Quinoes: è 2-0.

Solo il recupero per Rodriguez

Brian Rodriguez ha visto il successo dei suoi compagni dalla panchina fino all'89°, minuto in cui è entrato per giocare praticamente soltanto il recupero. Per l'obiettivo viola, in ogni caso, è un ritorno in campo in gara ufficiale dopo oltre due mesi, dopo l'infortunio che l'ha tenuto out.