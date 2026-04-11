Home / Edicola Viola La Gazzetta dello Sport: Gud, siamo quasi al capolinea Redazione / 11 April 2026, 12:16 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Pezzo breve sulla Fiorentina su La Gazzetta dello Sport, a pagina 19: “Allarme dal mercato”. In taglio basso: “Gud e gli altri big. Una Viola in bilico si gioca il futuro”. Di spalla: “Kean, Solomon, Parisi e Fortini: doppia seduta con vista Lazio”. Segui Fiorentinanews su Google News Notizie correlate Al terzo, quarto forfait tocca perfino a Fazzini: a lui il posto di Gudmundsson. Ndour pronto a tornare 'regista' 💬 Commenti Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta