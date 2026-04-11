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La Gazzetta dello Sport: Gud, siamo quasi al capolinea

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Pezzo breve sulla Fiorentina su La Gazzetta dello Sport, a pagina 19: “Allarme dal mercato”. In taglio basso: “Gud e gli altri big. Una Viola in bilico si gioca il futuro”. Di spalla: “Kean, Solomon, Parisi e Fortini: doppia seduta con vista Lazio”.

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