Lazzari: "Cagliari e Fiorentina arrivano da vittorie importanti, prevedo gara aperta equilibrata. Difficile dire dove…"

A due giorni dalla sfida di sabato tra Fiorentina e Cagliari uno dei tanti doppi ex della sfida, il centrocampista Andrea Lazzari, ha rilasciato una breve intervista a TuttoCagliari. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

“Arrivano entrambe da un risultato molto positivo e, soprattutto, rinfrancante: il Cagliari ha battuto una big come la Juventus, mentre la Fiorentina ha vinto con merito sul campo del Bologna di Italiano, grande realtà del nostro calcio. Questi due successi hanno rappresentato un’enorme iniezione di fiducia per le due squadre, quindi quella di dopodomani sarà una partita in cui sia i toscani che gli isolani cercheranno di portare sul campo l’euforia e l’entusiasmo derivanti dagli ultimi risultati ottenuti. Prevedo una gara molto aperta ed equilibrata”.

“Vincerà chi sarà piu efficace ed incisivo”

Ha anche aggiunto: “Io dico che alla fine prevarrà la squadra che, nello sviluppare le situazioni di gioco, saprà essere più efficace e incisiva. E che saprà portare gli episodi dalla sua parte. Difficile, per le caratteristiche di entrambe, individuare una zona di campo specifica in cui potrà risolversi il match”.

“I nuovi arrivati? Pisacane aveva bisogno di giocatori con quelle caratteristiche”

Ha poi concluso analizzando il mercato dei rossoblu, dopo i ritorni di Sulemana e Dossena: “È complicato fare valutazioni di questo tipo non conoscendo - e soprattutto non vivendo - la realtà cagliaritana dall’interno. Se sono stati presi Dossena e Sulemana evidentemente Pisacane aveva bisogno di giocatori con quelle caratteristiche. I dirigenti sardi sono molto bravi, e sono certo che se ci saranno occasioni concrete e sostenibili per colmare il vuoto in attacco lasciato dall’infortunio di Belotti non se le lasceranno sfuggire”.