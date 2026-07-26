Casini: "Il Comune deve fare di tutto per trovare l'intesa con la Fiorentina. Con un mutuo da 55 milioni..."

Anche il consigliere comunale Francesco Casini si è espresso sulla questione Franchi. L'esponente di Italia Viva sottolinea l'importanza cruciale del project financing con la Fiorentina, senza il quale il Comune si troverebbe in difficoltà.

Accordo obiettivo primario

"Il Comune deve fare di tutto per arrivare a un'intesa col club - ha detto Casini - Sarebbe difficile spiegare ai cittadini un nuovo mutuo da 55 milioni, dopo le ingenti risorse pubbliche già investite"

Senza fondi viola…

Se non arrivassero i finanziamenti dalla Fiorentina, il Comune sarebbe costretto a ricorrere a dei mutui, soluzione da scongiurare per Casini, anche per "Le tante società che ogni giorno tengono in piedi piscine, campi e impianti cittadini, o a chi aspetta investimenti su scuole ed edilizia popolare che per il momento non ci sono. Per questo oggi serve fare di tutto per raggiunge un accordo equilibrato, che tuteli l'interesse pubblico e valorizzi l'investimento della Fiorentina».