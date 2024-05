Il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio commentando il sempre più imminente approdo di Roberto Goretti come nuovo dirigente della Fiorentina e i possibili sviluppi sul futuro del viola Nicolas Gonzalez.

‘La figura di Goretti si inserisce nel filone di una Fiorentina giovane e ambiziosa’

“Goretti si è fatto le ossa in piazze storiche ma in anni difficili, come Perugia e Cosenza, sublimando l'esperienza coi risultati ottimi alla Reggiana. La squadra emiliana con Nesta ha valorizzato vari giovani tra cui anche Bianco, calciatore della Fiorentina. Penso vada nel filone di una Fiorentina giovane ambiziosa, spregiudicata, che sappia fare un mix di giocatori in rampa di lancio e altri che siano un valore aggiunto anche sul piano dell'esperienza. L'auspicio è che tra 1 settimana si possa parlare di una stagione andata in archivio con la vittoria della Conference, per poi parlare di allenatori mercato e tutto il resto. Nel mercato della Serie A cambieranno tante panchine e ci sono varie società alla ricerca di un allenatore. Il mercato di conseguenza procede in maniera molto lenta. Naturalmente l'Europa League permetterebbe di salire un gradino anche da quel punto di vista alla Fiorentina. Non penso tuttavia che per la Fiorentina si dovrà aspettare troppo per conoscere il nome del nuovo tecnico”.

‘Non mi priverei mai di Gonzalez ma per lui possono arrivare offerte importanti’

“Per il futuro di Nico Gonzalez serve capire bene le intenzioni della società e del nuovo tecnico. Il tecnico dell'Argentina Scaloni ha convocato Nico in vista della Copa America e non ha mai rinunciato all'attaccante della Fiorentina. Se dovesse far bene anche in Nazionale coronando la sua stagione potrebbe essere venduto ad una cifra che va dai 40 milioni in su. Le offerte potrebbero arrivare, poi starà alla società decidere se fare cassa e reinvestire i soldi. Io non rinuncerei mai a Gonzalez, è vero che ha degli stop che ne condizionano la stagione, ma vedendo i numeri di gol e assist in rapporto alle partite giocate si evidenzia che fa la differenza. C'è una Viola con e senza Nico, è il giocatore più importante della Fiorentina e farei di tutto per trattenerlo e costruirgli attorno una squadra ancora più ambiziosa”.