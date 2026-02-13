​​

Con Semper ai box, si fa male anche Scuffet: contro il Milan (e forse anche a Firenze) il Pisa dovrà affidarsi al terzo portiere

Redazione /

Questa sera il Pisa riceverà il Milan nell'anticipo della 25esima giornata di Serie A. Una partita che la Fiorentina osserverà con grande interesse, visto che i neroazzurri sono tra le squadre coinvolte nella corsa salvezza e distano al momento solo tre punti dai viola.

Tegola in porta

Proprio in vista della gara di questa sera, però, il Pisa deve fare i conti con una tegola non da poco. Si è infatti infortunato il portiere Scuffet e ciò significa che, data l'indisponibilità anche del titolare Semper, contro il Milan sarà il terzo portiere Nicolas Andrade, classe 1988, a difendere i pali neroazzurri.

E in vista della Fiorentina?

Per Andrade si tratterà dell'esordio in questo campionato, mentre alle sue spalle ci saranno i giovanissimi Guizzo e Luppichini. Da capire a questo punto se Scuffet recupererà per la Fiorentina, oppure se anche lunedì prossimo il Pisa dovrà affidarsi ad Andrade. 

