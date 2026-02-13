Con Semper ai box, si fa male anche Scuffet: contro il Milan (e forse anche a Firenze) il Pisa dovrà affidarsi al terzo portiere
Questa sera il Pisa riceverà il Milan nell'anticipo della 25esima giornata di Serie A. Una partita che la Fiorentina osserverà con grande interesse, visto che i neroazzurri sono tra le squadre coinvolte nella corsa salvezza e distano al momento solo tre punti dai viola.
Tegola in porta
Proprio in vista della gara di questa sera, però, il Pisa deve fare i conti con una tegola non da poco. Si è infatti infortunato il portiere Scuffet e ciò significa che, data l'indisponibilità anche del titolare Semper, contro il Milan sarà il terzo portiere Nicolas Andrade, classe 1988, a difendere i pali neroazzurri.
E in vista della Fiorentina?
Per Andrade si tratterà dell'esordio in questo campionato, mentre alle sue spalle ci saranno i giovanissimi Guizzo e Luppichini. Da capire a questo punto se Scuffet recupererà per la Fiorentina, oppure se anche lunedì prossimo il Pisa dovrà affidarsi ad Andrade.