Tra oggi e domani si decide il futuro di Beltran: il CSKA Mosca spinge e la Fiorentina è pronta ad accettare l'offerta dei russi

In casa Fiorentina tiene banco la questione legata a Lucas Beltran. L'argentino, ormai ai margini del progetto tecnico, con la sua permanenza sta bloccando il mercato in entrata, ma la situazione potrebbe sbloccarsi tra oggi e domani. Come vi abbiamo raccontato, per lui sono arrivate le offerte di Zenith San Pietroburgo e CSKA Mosca, e il giocatore s'è preso due giorni per decidere.

Parti in attesa

Come conferma anche il Corriere dello Sport, è in particolare il CSKA a sostenere il pressing per Beltran, che piace molto ed è seguito ormai da svariati giorni. Da parte della Fiorentina c'è gradimento, sebbene una vera e propria trattativa non sia stata ancora intavolata. Si resta in attesa della risposta di Beltran e, in caso di via libera, si procederà poi alle negoziazioni per l'accordo tra le parti. Il CSKA ha pronti 10 milioni e la Fiorentina, vista la situazione, non intende avanzare chissà quali pretese.