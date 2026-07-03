Dodô-Napoli, tutt'altro che una pista calda. Il terzino della Fiorentina...

Ormai sembra chiaro, Dodô è ai saluti con la Fiorentina. Ma la destinazione del brasiliano non sembra essere ancora chiara. In queste settimane si sono registrati contatti con tanti club prestigiosi di Serie A, dall'Inter alla Roma passando per il Napoli.

Dodô, il Napoli interessato? Poco…

Proprio gli azzurri stanno cercando risorse per la propria difesa. Come centrale piace molto Gila della Lazio, ma il Milan si sta muovendo con largo anticipo e sembra arrivare prima della concorrenza. E sulle fasce?

Non è una priorità, anzi

Dodô è stato continuamente valutato, ma non è assolutamente una priorità del Napoli. Come riporta Tuttomercatoweb.com, è tutt'altro che una pista calda: Manna sa di averlo come opzione, ma non c'è nulla di concreto e gli azzurri stanno cercando altro. Il laterale della Fiorentina non ha affatto una destinazione prestabilita.