Zazzaroni: "La Fiorentina viene surclassata spesso perché ha poca corsa. Eppure ha fatto un buon mercato"

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, intervenuto su TMW Radio ha parlato delle difficoltà che sta riscontrando la Fiorentina dall'avvio di questa stagione.

“Fiorentina ha fatto un buon mercato”

“Pioli ha un contratto di tre anni e ha una squadra buona con sé - ha detto - perché la Fiorentina ha fatto un buon mercato. Però sta facendo male e magari sarà costretto a tornare al 3-5-2”.

“Surclassata perché…”

Poi ha aggiunto: "Forse il problema principale è che la Fiorentina ha poca corsa ora, quindi viene surclassata molto spesso".