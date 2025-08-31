Kean: "Credo che la Fiorentina sia cresciuta tanto con i nuovi arrivi. Ma adesso tocca a noi"

L'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, ha parlato anche a Dazn prima della gara con il Torino del suo rinnovo di contratto e non solo: "Firenze mi ha sempre fatto sentire a casa. Sono molto contento di continuare con questa città e questi compagni. E' importante per me dare valore alla squadra e a chi mi ha dato tanto".

Poi sul mercato

“Credo che la squadra è cresciuta tanto, ora tocca a noi. Abbiamo lavorato tanto in estate anche durante il ritiro e ora è il nostro momento”.