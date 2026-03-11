Kean ci prova, il dolore resta: oltre la volontà e le terapie, i dubbi rimangono (anche per Cremona)
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Che sia un infortunio più fastidioso del previsto ormai lo si è capito. La tibia di Moise Kean continua a dare problemi all'attaccante viola, che è stato costretto al secondo stop nel giro di due mesi per lo stesso problema.
Infortunio fastidioso
L'attaccante della Fiorentina si sta sottoponendo al Viola Park a ore di terapie e riabilitazione per provare a tornare al più presto tra i convocati, ma il dolore resta per l'azzurro, che salterà sicuramente la partita di Conference contro il Rakow.
Rimane il dubbio
Moise proverà ad esserci a Cremona per la sfida salvezza fondamentale, ma in casa Fiorentina nessuno se la sente di fare previsioni azzardate. Continuano le visite e il lavoro. Oltre la forza di volontà, il dubbio resta. Lo scrive il Corriere dello Sport.
💬 Commenti