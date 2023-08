In dirittura il ritorno in Italia di un ex portiere viola e tifoso della Fiorentina. Ad allenarlo ci sarà una vecchia conoscenza gigliata

L'ex portiere della Fiorentina e tifosissimo viola Emiliano Viviano si prepara a diventare un nuovo calciatore dell'Ascoli dopo aver definito ieri sera tutti i dettagli della trattativa per il ritorno in Italia. Il 37enne portiere fiorentino effettuerà oggi nel capoluogo piceno le visite mediche e firmerà un contratto fino al 30 Giugno 2024 con il club marchigiano.

Viviano era rimasto svincolato dopo le ultime tre stagioni in Turchia con la maglia del Fatih Karagümrük. A breve è prevista l'ufficialità dell'operazione, Viviano giocherà in Serie B agli ordini di un altro ex Fiorentina, il difensore William Viali, ora tecnico della squadra bianconera.