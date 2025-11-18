Buone notizie per Vanoli in vista della Juventus: un top torna ad allenarsi in gruppo

Dal Viola Park giungono novità importanti per quella che è l'infermeria della Fiorentina. In vista del match contro la Juventus, Vanoli ha completamente recuperato Moise Kean.

Recupero importante

L'attaccante viola non era partito in ritiro con l'Italia dopo un infortunio subito contro il Mainz, che gli aveva fatto saltare anche la sfida di campionato contro il Genoa.

E contro la Juventus…

Oggi Kean è tornato a lavorare in gruppo insieme ai compagni di squadra e sarà a completa disposizione in vista della partita di sabato contro la Juventus.