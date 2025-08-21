Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio, esprimendosi su tematiche molto calde di casa Fiorentina, dal futuro di Beltran all'arrivo in viola di Piccoli.

‘Un argentino atipico, che ruolo ha Beltran?’

“Beltran lascerà la Fiorentina senza che si sappia quale sia il suo vero ruolo. Non è una prima punta, potrebbe essere una seconda punta ma ci ha giocato solo qualche volta, in alcuni casi ha fatto la mezzala. Forse anche sul piano del carattere forse ha dei limiti, dà tutto ma non si è mai visto così velenoso. È un argentino un po’ atipico, se si pensa anche a quelli che ha avuto la Fiorentina”.

“La Fiorentina è migliorata rispetto allo scorso anno, è la squadra che si è rafforzata di più in proiezioni ai propri obiettivi. L’Atalanta ha perso qualcosa, la Lazio non può fare mercato, la Roma non si è rinforzata come la Fiorentina. Vedo un passo avanti nella squadra viola, a cominciare da Pioli. La Fiorentina sta crescendo dalla scorsa estate ed è stata ulteriormente rinforzata nelle ultime due campagne acquisti”.

‘Piccoli acquisto molto interessante, Pioli dovrà essere bravo a…’

“Voglio continuare a dare fiducia a Ndour, che ha avuto poco spazio da quando è arrivato. Fazzini e Viti sono altri due giocatori che certamente daranno una mano alla Fiorentina. Piccoli è un acquisto molto interessante, che potenzia il gruppo. È un giocatore del quale si parlava già durante il periodo in cui la clausola di Kean era valida, e ora va ad accoppiarsi con l’attaccante viola. Per farli giocare insieme Pioli dovrà essere bravo. Dzeko è talmente bravo che può far segnare chiunque e giocare con qualsiasi tipo di attaccante. Piccoli è bravo a sfruttare i cross degli esterni, può sfruttare le sue capacità nel gioco aereo”.