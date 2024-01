Tegola in casa Lazio: Sarri perde un titolare in vista della Supercoppa

Tegola in casa Lazio in vista della Supercoppa. I biancocelesti saranno impegnati contro l'Inter, nella semifinale opposta a quella tra Fiorentina e Napoli, ma dovranno fare a meno di un titolare. Stiamo parlando di Castellanos, che dopo il problema muscolare accusato nel derby si è sottoposto a esami diagnostici che non hanno dato l'esito sperato.

Addio Supercoppa

Come comunicato dalla stessa Lazio sui propri canali ufficiali, Castellanos ha rimediato una lesione di basso/medio grado agli adduttori della coscia sinistra. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni, ma l'infortunio costerà quasi sicuramente la Supercoppa all'attaccante che ha rubato il posto da titolare a Immobile.