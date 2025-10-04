Borghi presenta Roma-Fiorentina: "La partita giusta per i viola per scrollarsi la paura di dosso"

Stefano Borghi, noto telecronista nella scuderia di Dazn, ha caricato sul proprio canale Youtube un video di presentazione alla giornata di Serie A: tra i match analizzati, naturalmente, anche Fiorentina-Roma.

“Un avvio deludente dopo un mercato positivo”

“Uno dei ‘classici’ del nostro calcio, due squadre che hanno vissuto un inizio di stagione opposto: la Roma, pur avendo perso in casa col Lille con annessa brutta prestazione, è partita benissimo in campionato; la Fiorentina invece ha troppo bisogno di rialzarsi dopo un inizio per me sorprendente in quanto deludente. Ho giudicato positivamente il tipo di mercato fatto e la scelta di Pioli, vedo una Fiorentina che ha 4 punti cardinali fissati in De Gea, Dodo, Gosens e Kean: il problema sta in tutto ciò che sta nel mezzo, che deve crescere di livello. E anche Pioli deve trovare la quadra, ed è lui l'uomo giusto per farlo in quanto è un tecnico esperto che sa modificarsi, ma va trovata velocemente".

“Contro il Sigma troppi errori, si vede la paura”

"Gudmundsson e Kean sono senz'altro i due che possono fare più la differenza: l'islandese deve velocemente recuperare la condizione, e anche Kean deve ritrovarsi. Anche contro il Sigma Olomouc si sono visti errori tecnici e un certo timore nell'esprimersi, dati sicuramente da una piazza con storia e una maglia pesante, ma anche da un allenatore che in estate ha fatto proclami importanti. La Fiorentina deve scrollarsi di dosso questa polvere e la partita può essere quella giusta”.