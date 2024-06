Amrabat può raggiungere Torreira? Interesse dai campioni di Turchia per il marocchino: i dettagli

Amrabat raggiunge Torreira?

Dalla Turchia rimbalza la notizia che vede il Galatasaray interessato a portare ad Istanbul Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina non verrà riscattato dal Manchester United e non sembra avere alcuna possibilità di futuro in viola, come confermato anche dal ds Pradè qui .

Il giocatore avrebbe già dato l'ok all'opzione turca

Nei giallorossi della capitale turca Amrabat ritroverebbe Torreira ed i due calciatori sono considerati perfetti per integrarsi in mediana dal club in cui milita anche Icardi. Tra l'entourage di Amrabat ed il Galatasaray ci sarebbero già stati dei colloqui col classe '96 marocchino che avrebbe dato il proprio benestare al passaggio in Turchia. La Fiorentina attende gli sviluppi, dopo aver incassato circa 10 milioni di euro dal prestito del calciatore africano.