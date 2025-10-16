Torricelli: "Sapevo che Kean sarebbe esploso prima o poi. Fagioli deve tornare a sorridere"

Dopo l'intervista di questa mattina alla Gazzetta dello Sport, dove ha avuto modo di raccontare la sua vita dopo il calcio, l'ex difensore di Fiorentina e Juventus Moreno Torricelli questo pomeriggio ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomeratoweb. Al suo interno ha avuto modo di parlare anche dei viola di Stefano Pioli, con particolare attenzione ad alcuni singoli.

"Si pensavano altre cose sulla Fiorentina all’inizio della stagione. Vederla così in difficoltà mi fa strano, perché la ritengo una buona squadra. Pioli è un ottimo allenatore, sta incontrando difficoltà sotto il profilo dei risultati perché dal punto di vista del gioco può essere una squadra in grado di fare bene, anche se non concretizza. La qualità della rosa secondo me verrà fuori, è chiaro che senza i risultati un po' di pressione in più la si ha".

“Kean? Sapevo che prima o poi sarebbe esploso”

Un commento anche su Moise Kean: “L’ho sempre ritenuto un ottimo attaccante, ha fisico, forza, carattere e qualità tecniche importanti. Sapevo che prima o poi sarebbe esploso, sta dimostrando di avere una maturità mentale che gli permette di mettere in campo quello strapotere fisico”.

“Fagioli deve tornare a sorridere, a divertirsi con la palla”

Ha voluto dare anche un consiglio all’ex bianconero Nicolo Fagioli: "Ha qualità clamorose, un talento incredibile. E' giovane, sicuramente il passato recente lo ha segnato e non poco, anche perché non è semplice uscire da quei problemi. lo gli consiglio di sorridere, di divertirsi con la palla, perché può ancora conquistare il mondo. Sono un suc estimatore, credo e spero possa dimostrare le sue qualità”.

“Vlahovic è ancora il piu forte attaccante della Juventus”

Ha voluto dire la sua anche sulla situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus: "Credo che sia ancora l'attaccante più forte che ha la Juventus. Non entro nella questione contratto e stipendio, per me un attaccante così di 25 anni, con la sua storia, ha qualcosa in più. Spero vivamente che possa restare, anche se non so quanto sia percorribile questa strada”.