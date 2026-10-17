La porta non convince Paratici e Mandas è un piccolo rimpianto: a metà giugno la scelta di rinunciare al greco

Poteva cambiare anche in porta il volto della Fiorentina di quest'anno: il ds Fabio Paratici infatti non era (e forse non è neanche ora) convinto della soluzione De Gea, tanto che a metà giugno, riporta Tuttosport, aveva sondato la pista che portava a Christos Mandas, in prestito dalla Lazio al Bournemouth. Il portiere greco era in procinto di lasciare l'Inghilterra e non era certo un suo rientro a Roma.

Ancora avanti con De Gea

Le priorità però hanno portato la Fiorentina a occuparsi di altri ruoli e per la porta si è scelto la soluzione conservativa, sperando negli ultimi sussulti di carriera di De Gea, confermato tra i pali. L'interesse per Mandas dunque è decaduto: un piccolo rimpianto visto il rendimento del classe 2001 in biancoceleste.