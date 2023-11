Tre buoni motivi per aspettare il vero Beltran

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sulla stagione viola di Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina arrivato in estate dal River Plate. Due finora i gol messi a segno da lui, entrambi in Conference League contro il Cukaricki. Solo qualche giocata per capire che il suo talento in viola va solo risvegliato.

Al suo fianco Nico Gonzalez, con il quale ha condiviso già qualche convocazione in Nazionale. Non l'ultima, con il Vichingo rimasto a Firenze per tornare al top dopo qualche acciacco fisico. Nel mirino c'è il Milan a San Siro, senza la stanchezza di un viaggio oltroceano.

Nell'ultima stagione per Beltran i gol sono stati 16 e 4 assist in 35 impegni fra Superliga, Libertadores e Coppa Argentina. A Firenze i conti non tornano, ma manca solo la scintilla giusta per farlo esplodere in viola. Italiano è pronto a dargli fiducia.