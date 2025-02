Marco Casamonti, architetto del Viola Park, ha parlato oggi a Radio Kiss Kiss, svelando alcuni dettagli sulla costruzione del centro sportivo della Fiorentina: ”Per la costruzione del Viola Park i meriti vanno al presidente Commisso e alla società che ha fortemente voluto realizzare quest’opera importante".

“Fondamentale la sintonia con la politica”

“Noi l’abbiamo disegnata cercando di fare un luogo per tutti, dai bambini, alle donne, agli uomini. Per costruirlo ci abbiamo messo due anni e per i permessi un anno, per un totale di tre anni. Per costruire un qualcosa di simile è fondamentale la sintonia con i politici: non è possibile pensare di fare una struttura che occupa 20-30 ettari senza unioni di intenti con la politica”.

“Il modello fiorentino tende a portare i tifosi all’interno del centro sportivo: c’è una parte pubblica, una semi pubblica e un’altra privata. Nella pubblica i tifosi possono incontrare i giocatori per foto o autografi, in quella privata la squadra fa i suoi allenamenti e ci sono anche gli uffici del club”.

Costi?

“Sono in relazione alla quantità delle infrastrutture che si realizzano. Il Viola Park è costato alla Fiorentina un investimento di oltre 100 milioni di euro, circa 110-120 milioni ma è il luogo dove i giocatori crescono e posso dire che la società viola è già rientrata nelle spese. Se la società pianifica il tutto allora riesce anche ad ammortizzare i costi subito”.

“Giovani come Comuzzo, che tra l’altro interessava moltissimo al Napoli, sono cresciuti e stanno crescendo al Viola Park e questo lo si deve anche al fatto che le famiglie vogliono mandare i figli a giocare lì".

Costruirebbe anche il centro sportivo del Napoli?

“Conosco De Laurentiis personalmente e lui sa chi sono. Se mi contattasse, farei volentieri il centro sportivo del Napoli. È una persona che sa gestire bene le sue proprietà, quindi farebbe sicuramente molto bene anche il centro sportivo“.