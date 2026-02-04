Il prossimo avversario della Fiorentina perde sul campo, ma "guadagna" posti in infermeria. La situazione dopo la Coppa Italia

Coppa Italia, quella competizione da cui la Fiorentina è stata fatta fuori al primo turno dal Como delle meraviglie. Questa sera, otto giorni dopo il K.O. dei Viola contro la banda di Fabregas, sono scese in campo Inter e Torino.

Il prossimo avversario della Fiorentina è stato impegnato in campo questa sera

A Monza, poiché San Siro si sta preparando per l'imminente via delle olimpiadi invernali di Milano Cortina. Il Toro, prossimo avversario della Fiorentina (sabato alle 20:45 al Franchi), è andato sotto dopo aver retto per mezz'ora: autore della rete per i nerazzurri Bonny. Raddoppio che porta la firma di Diouf, ma i granata non ci stanno ed hanno un moto d'orgoglio nella ripresa.

Torino fuori dalla Coppa Italia

Kulenović accorcia le distanze, ma non basta. Il Torino esce di scena dalla competizione, una settimana dopo dall'eliminazione dalla Coppa Italia. Sabato sera la sfida tra Fiorentina e granata, che hanno dovuto fare i conti anche con l'infortunio di Alieu Njie, uscito al minuto 73 per Duvan Zapata.