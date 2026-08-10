Il nuovo ruolo di Mandragora nella Fiorentina: un cambiamento necessario se si vuole alzare il livello

Uno dei calciatori che da più tempo fa parte della rosa della Fiorentina è indubbiamente Rolando Mandragora. Il centrocampista classe si appresta a vivere la sua quinta stagione in maglia viola ma, stavolta, il suo ruolo potrebbe essere realmente diverso rispetto al passato.

Le stagioni precedenti

Pur venendo spesso considerato una seconda scelta ai nastri di partenza, specialmente negli ultimi anni Mandragora si è invece poi imposto come uno dei titolarissimi della Fiorentina, complici anche svariati acquisti sbagliati a centrocampo. I numeri l'hanno poi sostenuto, tra gol e assist che spesso hanno tolto le castagne dal fuoco nei momenti di difficoltà.

Un nuovo ruolo

Con il nuovo ciclo di Grosso e Paratici, tuttavia, la situazione potrebbe davvero cambiare. Superato nelle gerarchie da Fagioli e Ndour e complici gli arrivi di Oulai e Atta, è facile pensare che Mandragora non sarà più un titolarissimo. Ciò però non significa che non avrà spazio: il numero 8 viola avrà le sue chance dal primo minuto e, verosimilmente più spesso, a partita in corso. Sarà quindi ancora una risorsa, ma in maniera diversa com'è giusto che sia - anche alla luce della carta d'identità - per una società che vuole alzare il livello.