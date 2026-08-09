La qualità di Atta, la regia di Oulai e i muscoli da Ndour o dal mercato? L'U21 azzurro è 'duro da scalzare'

Nel rinnovato centrocampo di Fabio Grosso ci sarà sicuramente spazio per almeno due terzi di qualità: da una parte Atta e nel mezzo uno tra Oulai e Fagioli, il vero nodo resta il terzo elemento con cui completare il reparto. Fin qui la mezzala destra è sempre stato Ndour, uno dei pochi reduci dalla passata stagione. Secondo La Nazione, ‘difficile da scalzare’ per il suo fisico e la visione della porta.

Il passaggio di consegne

Se è vero però che la Fiorentina sta pensando di integrare un altro centrocampista, più interdittore, tra il 2004 azzurro e l'eventuale volto nuovo potrebbe esserci un passaggio di consegne, almeno a livello di undici titolare tipo. D'altro canto escludere dalla formazione base i 60 milioni investiti su Atta e Oulai risulterebbe alquanto strano.