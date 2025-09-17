Un arbitro nato a due passi da Como per la sfida coi lariani. Esordio assoluto con la Fiorentina

Designato l'arbitro per la partita che la Fiorentina disputerà domenica prossima (inizio ore 18) contro il Como.

Si tratta del signor Kevin Bonacina nato a Lecco (a due passi da Como per l'appunto) ma della sezione di Bergamo.

Prima volta

E' alla sua prima direzione assoluta coi viola, anche perché ha un'esperienza molto limitata in Serie A. Cinque le sue partite nella massima categoria tra l'anno scorso e questa stagione. Due volte hanno vinto i padroni di casa in queste cinque partite, una volta è finita in parità e in due circostanze si è imposta la squadra in trasferta.

Medico

Bonacina è relativamente giovane, perché ha 31 anni, e di professione fa il medico.