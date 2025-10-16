Pancaro: "Pioli non va assolutamente discusso, la Fiorentina ha una rosa valida ed il potenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati"

L'ex difensore di Fiorentina e Milan Giuseppe Pancaro ha parlato a Tuttomercatoweb.com in vista della sfida tra le sue due ex squadre. L'ex calciatore viola si è detto fiducioso di Pioli e della rosa gigliata.

‘Possono starci delle difficoltà iniziali’

“Pioli secondo me è un allenatore molto preparato. La Fiorentina ha un organico valido. Quando si riparte con un nuovo progetto tecnico ci possono stare delle difficoltà iniziali. Forse il fatto di aver alzato molto le aspettative può aver creato qualche problema”.

‘Ora bisogna fare quadrato'

"Non metterei assolutamente in discussione Pioli: farei invece quadrato fra società, allenatore e giocatori, perché penso che la Fiorentina ha il potenziale per fare ancora un ottimo campionato e raggiungere gli obiettivi prefissati".