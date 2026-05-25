Dal rebus Dodô all’incognita Fortini: la fascia destra della Fiorentina è un mistero. E Paratici…

Sembra passato un secolo da quando l’allora ds della Fiorentina Daniele Pradè garantiva che sarebbe stata colmata la lacuna del vice-Dodô. L’arrivo in estate di Lamptey aveva fatto credere che la Fiorentina potesse contare su due calciatori di un certo spessore sulla corsa di destra, in grado di giocare sia nel ruolo di terzino classico in una difesa a quattro, che di cursore più avanzato in un 3-5-2. I dubbi sulla situazione fisica complessiva di Lamptey, classe 2000 ghanese acquistato dal Brighton, rimanevano però vivi, e ben presto il calciatore africano ha dimostrato di non essere nemmeno lontanamente affidabile.

In emergenza, ancora una volta

Il grave infortunio patito quasi subito da Lamptey, che ne ha di fatto decretato la fine della stagione e dell’esperienza a Firenze, ha messo nuovamente la Fiorentina in una situazione d’emergenza. Dietro al titolare Dodô, l’unica alternativa possibile era Fortini, classe 2006 esordiente in Serie A. Ben presto però anche il giovane cresciuto nel vivaio viola ha dimostrato di non essere pronto per il ruolo assegnatogli, pagando non solo il salto di categoria ma anche frequenti problemi fisici. Poche presenze da titolare, tante difficoltà, e un’annata chiusa con largo anticipo, tra acciacchi e voci di mercato.

Contratti in scadenza

La Fiorentina ha entrambi i terzini destri designati in scadenza di contratto: Dodô e Fortini vedranno terminare il loro accordo in viola nell’estate del 2027. Il brasiliano da tempo è in trattativa con la dirigenza viola per definire il proprio futuro, sul quale aleggia una grande nuvola di incertezza. E Fortini? Il giovane gigliato piace a tanti: Roma, Napoli, Juventus, persino all’estero, in Premier League, col Bournemouth che è vigile sul classe 2006 toscano, ma tutto tace su un eventuale rinnovo con la Fiorentina. Tanto lavoro per Paratici, ma servirà prendere presto una decisione, su entrambi i tavoli. Se per un giocatore che va per i 29 anni come Dodô si potrà anche arrivare a salutarsi a parametro zero a mali estremi, perdere un prodotto del proprio settore giovanile come Fortini, senza almeno ottenere qualcosa in cambio, lascerebbe grande amarezza.