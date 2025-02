Le scelte di Giampaolo verso la Fiorentina. Senza Pierotti torna Banda, cambia l'attacco

Fiorentina e Lecce sono entrambi reduci da due brutte sconfitte. I giallorossi cercheranno di riscattarsi dopo la deludente prestazione di Udine (in cui sono state vittime anche di un clamoroso errore arbitrale).

Marco Giampaolo potrà riabbracciare gli infortunati Banda e Berisha. Unico assente l'esterno alto argentino Santiago Pierotti, rimasto a Lecce per un problema alla caviglia.

Il tecnico salentino dovrebbe quindi schierare sulle ali Morente e Karlsson. A rischio la presenza di un leader della squadra, per Gallo infatti saranno decisivi i test della mattinata per capire se potrà essere della partita.

Il Lecce arriverà a Firenze con il coltello fra i denti per cancellare lo 0-6 dell’andata e per ottenere punti fondamentali nella lotta salvezza: “Lotteremo al 100% senza doverci rimproverare nulla alla fine” ha detto Giampaolo in conferenza stampa.