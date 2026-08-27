Draghi: "Niente statua di Commisso al Piazzale, ma 'The Unfolding' in Piazza Signoria sei mesi ci stava bene?"

La mancata concessione della Soprintendenza riguardo ad alcune iniziative previste per il Centenario della Fiorentina hanno fatto discutere alcuni politici fiorentini.

‘Perché non è stata concessa l’opera di Lodola?'

“Una statua dorata di una donna afroamericana con lo smartphone in mano per sei mesi in una delle piazze più belle del mondo (The Unfolding, ndr), per non parlare di un albero secco e striminzito sono andate bene; invece un'opera commemorativa di Marco Lodola (la scultura di Rocco Commisso, ndr) esposta per un solo mese al Piazzale Michelangelo, che comunque rimane uno spazio ottocentesco e nemmeno così centrale trova varie difficoltà, come mai?” si chiede il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi.

‘Vorrei capirne le ragiorni’

“Su questa situazione vorrei andare fino in fondo: nella delibera per il centenario la statua è prevista, vorrei capire esattamente i motivi ostativi e le ragioni per cui non si potrà esporre” aggiunge l'esponente del centrodestra.