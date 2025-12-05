Assenza certa in casa Cagliari contro la Fiorentina: un centrocampista si opera dopo la rottura del crociato, stagione finita

Da Cagliari è iniziato il campionato della Fiorentina, che era a un passo della vittoria e invece è incappata in un pari negli ultimi minuti. Il ritorno è previsto per il 24 gennaio, ma -purtroppo per loro- i rossoblù sanno già di non poter contare su un loro calciatore.

Assenza pesante in casa Cagliari

Nella gara di Coppa Italia contro il Napoli, Mattia Felici è stato costretto a uscire per grave infortunio. Il bilancio è tragico: rottura del crociato e necessità di sutura del menisco mediale. Oggi il centrocampista si è operato e inizierà presto la riabilitazione, ma con ogni probabilità la sua stagione è già terminata. Certamente non sarà al Franchi contro la Fiorentina.

Operazione e stagione praticamente finita

“A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato in occasione della gara di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari, Mattia Felici è stato sottoposto nella giornata odierna ad approfondimenti diagnostici presso la clinica Villa Stuart di Roma. Si è reso necessario intervenire per via chirurgica per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco mediale. L’operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo”.