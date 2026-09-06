Speciale: "Atteggiamento di indolente sufficienza. Non paghi di aver già rovinato il centenario?"

Il giornalista di LA7 Luca Speciale, noto tifoso della Fiorentina, ha commentato la sconfitta dei vola contro il Torino sul proprio profilo X.

Manca tutto

“Dare tempo per trovare l’amalgama, lo schema giusto, i sincronismi, per carità è la regola. Ma alla Fiorentina manca anche tutto il resto. Molto lontana da sembrare una squadra, al momento è una preoccupante e costosa banda di giocatori che non corrono, non pressano e che ben si guardano dal provare a saltare l’uomo”.

Deja vù pericoloso

“Preparazione sbagliata? Sarebbe la seconda di fila. Ma c’è una cosa che ricorda ancora e terribilmente la passata stagione…ed è l’atteggiamento di indolente sufficienza, l’indifferenza d’animo, la passività della postura. Ma voi quando vi arrabbierete? Non paghi di aver rovinato il centenario, quanto ancora pensate di prolungare la vacanza?”