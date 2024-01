La Nazione: Vargas, contatti a oltranza. E potrebbe spuntare un altro nome...

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Viola, che rabbia Nico Gonzalez sbaglia un rigore".

Ecco l'analisi del match di ieri: “La serata maledetta del Franchi Lautaro gol, Nico sbaglia un rigore Il rimpianto di un’occasione persa”. E ancora: “La rete dei nerazzurri (forse) viziata da un fallo su Parisi, negato un penalty per un fallo su Ranieri La squadra rischia, ci prova fino al novantesimo, ma non riesce mai a buttarla alle spalle di Sommer”.

Qui c'è: “La rabbia di Italiano “Basta rigori sbagliati Arrivi? Non rispondo”. Sottotitolo: ”Il tecnico nervoso a fine gara: “Perdiamo troppi punti e partite” E sulle mosse di mercato va in dribbling: “Un’altra domanda...”.

Si cambia argomento: “Mercato, lo sprint finale Cinque giorni e poi lo stop Vargas, contatti a oltranza”. E inoltre: “Lo svizzero resta in pole position, ma non è escluso che spunti un altro nome Brekalo all’Hajduk Spalato, oggi le visite mediche. E Mina è sempre in uscita”.