Benedetto Ferrara: "Parisi continua a raccontarci il suo talento, l'investimento più riuscito. Inutile Nzola, inspiegabile il suo ingresso"

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, dopo la partita tra Lazio e Fiorentina ha speso parole d'apprezzamento per Fabiano Parisi che è stato il miglior giocatore in campo per i viola.

Il plauso a Parisi

“E' giusto fare un applauso a Parisi - scrive Ferrara - messo sulla fascia non sua per via dell’emergenza. Perfetto nelle due fasi, il ragazzo continua a raccontarci il suo talento e a dirci che al momento è sicuramente l’investimento più riuscito. Magra consolazione, in una notte così”.

E Nzola?

Su altri singoli, Ferrara aggiunge: “Bravo Terracciano, inutile Nzola (inspiegabile il suo ingresso), folle Milenkovic e poco altro da dire, se non cercare un lampo felice dentro una partita da dimenticare, per come è finita”.