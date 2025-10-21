Napoli, che tonfo: la trasferta olandese si chiude con un punteggio tennistico. Tutto facile per l'Inter in Belgio

Terminate le due partite di Champions League che hanno visto le italiane impegnate: clamoroso tonfo del Napoli in Olanda, travolto dal PSV per 6-2; tutto facile per l'Inter che invece trionfa per 0-4 contro l'Union Saint Gilloise.

La cronaca delle partite

A Eindhoven la partita si accende tra il 31simo e il 38simo: in ordine, in questo lasso di tempo il Napoli va in vantaggio con l'incornata di McTominay, poi Buongiorno si fa uno sfortunato autogol su cross di Perisic e il PSV trova il sorpasso con Saibari, a tu per tu con Milinkovic-Savic, per l'1-2. Da qui è tutto in salita per il Napoli: al 54simo è Man a concludere una bella azione di squadra per l'1-3, poi al 76simo Lucca viene espulso per proteste troppo veementi. PSV che quindi cala gli assi: all'80simo Man trova la sua doppietta personale, all'86simo tocca a Pepi e all'89simo a Driouech, che la chiude da fuori, intervallati solo dalla doppietta di McTominay che dona solo una flebilissima speranza ai partenopei: termina con un passivo importante di 6-2 la sfida del Philips Stadion.

In Belgio partono meglio i padroni di casa, con Lautaro costretto al salvataggio sulla linea nelle battute iniziali. Tuttavia, l'USG si spenge e progressivamente cresce l'Inter , che la sblocca al 41simo su sviluppi di calcio d'angolo con Dumfries e poi chiude il primo tempo con il raddoppio di Lautaro. Nella ripresa i nerazzurri chiudono la pratica dal dischetto, al 53simo, con Calhanoglu; nel finale spazio al primo gol in Champions di Pio Esposito, per lo 0-4 definitivo.

Le altre italiane

Domani sarà il turno della Juventus, impegnata al Bernabeu contro il Real Madrid, e dell'Atalanta che invece accoglierà lo Slavia Praga. Giovedì impegni europei per la Fiorentina, contro il Rapid Vienna in Conference, e per Bologna (contro lo Steaua Bucarest) e Roma (contro il Viktoria Plzen) in Europa League.