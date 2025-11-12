Il centrocampista di proprietà della Fiorentina Lorenzo Amatucci (ora in forza al Las Palmas in prestito) è intervenuto a Vivo Azzurro, tornando sulla scelta di una nuova avventura fuori da Firenze: “Quando è arrivata la chiamata del Las Palmas, sinceramente non ci ho pensato molto. Volevo andare all'estero, è sempre stato un mio sogno, il modo di lavorare e di vivere il calcio è diverso rispetto all'Italia. Quest'anno sono davvero molto lontano da casa, ci metto quattro ore e mezza con l'aereo. Però sono felice, anche perché sono giovane e mi sono detto ‘Se non lo faccio ora, chissà se mi ricapita…’. Quindi mi sono buttato e sono contento di averlo fatto”.

"I miei genitori non hanno mai dubitato di me, non mi hanno mai limitato sotto questo aspetto. Hanno fatto sì che io andassi a vivere a Firenze a tredici anni in convitto. Li ringrazio. Mio babbo era giocatore, viveva il calcio in maniera differente, ma tutta la mia famiglia è ossessionata dal calcio. Venivano tutti sempre a vedermi, in gruppo, dai nonni ai cugini.

“Studio psicologia online ed è un mondo che mi appassiona veramente tanto. Amo anche tutti i tipi di animali, sempre un po' legato alla psicologia. Se non avessi fatto il calciatore, probabilmente avrei fatto qualcosa in quell'ambito là. Mi sento un ragazzo proprio tranquillo, a cui piace studiare e leggere. Oltre al calcio mi piace molto il tennis e seguo le mie passioni. Il mio sogno con la maglia azzurra? Sicuramente giocare un Mondiale con l'Italia. In generale mi piacerebbe avere una famiglia con dei figli”.