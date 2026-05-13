Depositate le candidature per la presidenza della FIGC. E nel duello Malagò-Abete...

Alla FIGC è ancora un periodo di incertezza. Dopo l'eliminazione della Nazionale Italiana ai playoff decisivi per i Mondiali, Gabriele Gravina si è dimesso e ha lasciato scoperto il ruolo di presidente, ancora non assegnato.

Depositate le candidature: chi sarà il presidente FIGC?

Adesso sono state ufficialmente depositate le candidature, come riportato da ANSA. Giovanni Malagò lo aveva già annunciato e infatti l'ha presentata alla presidenza della FIGC tramite delegato. Lo ha seguito Giancarlo Abete, consegnandola personalmente.

Duello Malagò-Abete

Adesso sta alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. La prossima tappa è attesa il 22 maggio, ovvero data della pubblicazione dell'eventuale accettazione di tali candidature.