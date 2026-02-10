Il GOS mette dei bei paletti ai tifosi del Pisa in vista della trasferta con la Fiorentina
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Si avvicina il derby toscano tra Fiorentina e Pisa che sarà in programma il 23 Febbraio 2026.
Settore ospiti e paletti
Per questa partita il GOS ha definito una serie di prescrizioni per motivi di ordine pubblico. Per i residenti nella provincia di Pisa, sarà possibile l’acquisto dei biglietti solo ed esclusivamente per il settore ospiti e solo se in possesso di una membership del Pisa Sporting Club.
Le altre misure
Potranno invece accedere agli altri settori dello stadio solo i tifosi pisani già iscritti al programma di fidelizzazione della Fiorentina entro il 30 Maggio 2025.
Stabilita inoltre l'incedibilità del titolo d’ingresso, mentre ci saranno l'incremento del numero di steward e il rafforzamento dei controlli nei punti di accesso.
💬 Commenti