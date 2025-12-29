Primi segnali da Paratici: la Fiorentina mette gli occhi su due centrocampisti dell'Atalanta già sondati in passato

Si avvicina il mercato di riparazione, con la Fiorentina che sarà in un modo o nell'altro protagonista assoluta dopo il disastroso inizio di stagione che la vede attualmente all'ultimo posto in campionato.

Un nuovo obiettivo

Come scrive il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, tra i nomi sondati dalla società viola per gennaio c'è anche quello di Lazar Samardžić dell'Atalanta. Oltre a lui, i dirigenti viola avrebbero chiesto alla Dea informazioni anche per Marco Brescianini.

Già sondato

Il trequartista serbo era stato sondato dai viola già ai tempi dell'Udinese, ma la trattativa non è mai entrata nel vivo per via dei costi proibitivi dell'operazione. Il poco spazio alla Dea potrebbe favorire l'operazione. Anche Brescianini era già stato seguito dai viola. Primi segnali di Paratici.